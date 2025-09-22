Ettevõtete kataloog
Canoo
Canoo Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Canoo on $120K year kohta. Vaata ettevõtte Canoo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Kokku aastas
$120K
Tase
L3
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Canoo?

$160K

Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Canoo ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $158,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Tarkvaraarendaja role in United States is $123,750.

