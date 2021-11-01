Ettevõtete kataloog
Aeva
Aeva Palgad

Aeva palk ulatub $187,018 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $477,375 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Aeva. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $210K
Riistvarainsener
Median $225K
Mehaanikinsener
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Toote Disainer
$477K
Tootejuht
$187K
Programmijuht
$427K
Projektijuht
$347K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Aeva ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Aeva on Toote Disainer at the Common Range Average level aastase kogutasuga $477,375. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aeva keskmine aastane kogutasu on $225,000.

