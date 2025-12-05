Ettevõtete kataloog
Aryaka Networks Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Aryaka Networks ulatub $235K kuni $322K year kohta. Vaata ettevõtte Aryaka Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$255K - $302K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$235K$255K$302K$322K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Aryaka Networks in United States on aastase kogutasuga $322,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aryaka Networks Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $235,200.

