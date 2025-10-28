Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes AppLovin ulatub $242K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni $574K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $350K. Vaata ettevõtte AppLovin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
AASTA 1
AppLovin ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi