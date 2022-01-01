Ettevõtete kataloog
Disney
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Disney Palgad

Disney palk ulatub $50,250 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $477,667 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Disney. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turvalisuse tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Veebiarendaja

Tootejuht
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Toote Disainer
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX disainer

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Tarkvaraarenduse Juht
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finantsanalüütik
Median $109K
Andmeteadlane
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Andmeanalüütik
Median $120K
Tehnilise Programmi Juht
Median $180K
Projektijuht
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Ärianalüütik
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $158K
Müük
Median $99.5K

Kliendimanager

Andmeteaduse Juht
Median $400K
Programmijuht
Median $180K
Toote Disaini Juht
Median $328K
Lahenduste Arhitekt
Median $416K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

UX Uurija
Median $158K
Klienditeenindus
Median $60K
Inimressursid
Median $140K
Raamatupidaja
Median $85K

Tehniline raamatupidaja

Äri Arendus
Median $165K
Infotehnoloog (IT)
Median $178K
Turundusoperatsioonid
Median $150K
Värbaja
Median $115K
Administratiivassistent
$50.3K
Ärioperatsioonid
$296K
Ärioperatsioonide Juht
$53.6K
Kontrollisüsteemide Insener
$93.5K
Ettevõtte Arendus
$226K
Graafiline Disainer
$90.5K
Riistvarainsener
$85.6K
Õiguslik
Median $266K
Juhtimiskonsultant
$86.2K
Turundus
$209K

Tooteturunduse juht

Kogutasustus
$148K
Riskikapitalist
$95.9K

Analüütik

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Disney ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Disney ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.50% poolaastas)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (17.00% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Disney ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Najbolje plačana pozicija pri Disney je Tootejuht at the P7 level z letnim skupnim plačilom $477,667. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Disney je $158,000.

Esiletõstetud töökohad

    Disney jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid