Keskmine Turundus kogutasu in China ettevõttes AppLovin ulatub CN¥397K kuni CN¥578K year kohta. Vaata ettevõtte AppLovin kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

CN¥455K - CN¥519K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

AppLovin ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes AppLovin in China on aastase kogutasuga CN¥577,898. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AppLovin Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥396,693.

