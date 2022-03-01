Ettevõtete kataloog
Angi
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Angi Palgad

Angi palk ulatub $49,750 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $280,812 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Angi. Viimati uuendatud: 8/29/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $195K
Tarkvaraarenduse Juht
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Andmeteadlane
Median $207K
Toote Disainer
Median $138K
Värbaja
Median $130K
Administratiivassistent
$112K
Ärianalüütik
$167K
Finantsanalüütik
$169K
Inimressursid
$130K
Turundus
$78.6K
Müük
$49.8K
UX Uurija
$184K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Angi ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Angi on Tarkvaraarenduse Juht at the L4 level aastase kogutasuga $280,812. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Angi keskmine aastane kogutasu on $169,150.

Esiletõstetud töökohad

    Angi jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid