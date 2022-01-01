Ettevõtete kataloog
Chewy Palgad

Chewy palk ulatub $41,392 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $557,200 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Ärianalüütika insener

Teadur

Andmeteadlane
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Toote Juht
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Tarkvaraarenduse Juht
Software Development Manager $304K
Director $519K
Toote Disainer
Median $170K

UX disainer

Finantsanalüütik
Median $140K
Programmi Juht
Median $219K
Tehnilise Programmi Juht
Median $260K
Ärianalüütik
Median $170K
Turundus
Median $296K
Projekti Juht
Median $202K
Andmeanalüütik
Median $157K
Ärioperatsioonide Juht
Median $128K
Personaliosakond
Median $200K
Turundusoperatsioonid
Median $61.3K
Infotehnoloog (IT)
Median $230K
Ärioperatsioonid
$112K
Ärendus
$487K
Klienditeenindus
$41.4K
Andmeteaduse Juht
$557K
Toote Disaini Juht
$201K
Värbaja
Median $172K
Müük
$145K
Lahenduste Arhitekt
$251K

Andmete arhitekt

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Chewy ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Chewy on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $557,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chewy keskmine aastane kogutasu on $204,651.

Muud ressursid