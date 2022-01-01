Ettevõtete kataloog
Airtable Palgad

Airtable palga vahemik varieerub $112,700 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $755,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Airtable. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Täielik tarkvara insener

Toote disainer
Median $230K
Tootehaldusr
Median $255K

UX uurija
Median $423K
Tarkvaraarenduse juht
Median $755K
Andmeteadlane
Median $315K
Turunduse operatsioonid
Median $172K
Äri operatsioonid
$388K
Ärianalüütik
$162K
Klienditeenindus
$113K
Kliendi edu
$114K
Personaliosakond
$116K
Infotehnoloog
$332K
Turundus
$191K
Toote disaini juht
$609K
Värbaja
$166K
Müügiinsener
$165K
Küberturvalisuse analüütik
$362K
Lahendusarhitekt
$288K
Tehniline programmijuht
$470K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Airtable-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Airtable on Tarkvaraarenduse juht aastase kogukompensatsiooniga $755,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Airtable mediaan aastane kogukompensatsioon on $278,523.

