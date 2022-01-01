Ettevõtete kataloog
Notion
Notion Palgad

Notion palk ulatub $69,964 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $531,500 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Notion. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $186K
Toote Disainer
Median $440K

Tootejuht
Median $395K
Müük
Median $230K
Raamatupidaja
$90.5K
Ärioperatsioonide Juht
$226K
Ärianalüütik
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Inimressursid
$70K
Turundus
$175K
Programmijuht
$187K
Värbaja
$209K
Tarkvaraarenduse Juht
$128K
Kogutasustus
$186K
UX Uurija
$170K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Notion ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window.

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Notion on Tarkvaraarendaja at the L4 level aastase kogutasuga $531,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Notion keskmine aastane kogutasu on $202,475.

