Agora Palgad

Agora palk ulatub $59,013 kogutasus aastas Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $160,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Agora. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $160K
Kliendi Edu
$73.6K
Inimressursid
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lahenduste Arhitekt
$59K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Agora on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $160,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Agora keskmine aastane kogutasu on $111,440.

