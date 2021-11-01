Ettevõtete kataloog
Calix
Calix Palgad

Calix palga vahemik varieerub $75,891 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $271,460 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Calix. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $75.9K
Tegevjuhi assistent
$78.8K
Infotehnoloog
$192K

Toote disainer
$186K
Tootehaldusr
$122K
Müügiinsener
$121K
Tarkvaraarenduse juht
$271K
Lahendusarhitekt
$176K
