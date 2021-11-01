Ettevõtete kataloog
Accolade
Accolade Palgad

Accolade palk ulatub $26,330 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $422,875 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Median $136K
Toote Juht
Median $282K
Ärioperatsioonid
$32.1K

Klienditeenindus
$56.2K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$26.3K
Andmeanalüütik
$150K
Andmeteadlane
$163K
Personaliosakond
$215K
Toote Disainer
$67.3K
Küberturbe Analüütik
$60.3K
Tarkvaraarenduse Juht
$423K
Tehnilise Programmi Juht
$176K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Accolade on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $422,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Accolade keskmine aastane kogutasu on $143,124.

Muud ressursid