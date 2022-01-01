Ettevõtete kataloog
Aetna Palgad

Aetna palga vahemik varieerub $25,425 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $258,703 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Aetna. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Andmeteadlane
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Tervishoiu informaatika

Tarkvaraarendaja
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Andmeinsener

Aktuar
Median $141K

Tootehaldusr
Median $201K
Infotehnoloog
Median $102K
Raamatupidaja
$95.1K
Ärianalüütik
$101K
Äri arendus
$115K
Ehitusinsener
$58.8K
Andmeanalüütik
$115K
Finantsanalüütik
$82.6K
Juhtimiskonsultant
$172K
Toote disainer
$25.4K
Projektijuht
$98K
Müük
$101K
Tarkvaraarenduse juht
$199K
Lahendusarhitekt
$259K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Aetna on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $258,703. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Aetna mediaan aastane kogukompensatsioon on $124,355.

