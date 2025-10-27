Ettevõtete kataloog
Projektijuht tasu in United States ettevõttes 3M ulatub $121K year kohta taseme T2 puhul kuni $95K year kohta taseme T3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $96.1K. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Project Manager
$121K
$120K
$0
$750
T3
Senior Project Manager
$95K
$90K
$0
$5K
T4
Specialist Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



KKK

Kõrgeima palgaga Projektijuht ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in United States on aastase kogutasuga $200,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Projektijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $111,500.

