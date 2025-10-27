Projektijuht tasu in United States ettevõttes 3M ulatub $121K year kohta taseme T2 puhul kuni $95K year kohta taseme T3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $96.1K. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$121K
$120K
$0
$750
T3
$95K
$90K
$0
$5K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
0%
AASTA 1
0%
AASTA 2
100 %
AASTA 3
3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)
0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)
100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.