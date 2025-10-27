Ettevõtete kataloog
3M
3M Tootejuht Palgad

Tootejuht kogutasu in India ettevõttes 3M on ₹8.16M year kohta taseme T3 puhul. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

₹1.72M - ₹2.01M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in India on aastase kogutasuga ₹8,159,106. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,496,373.

