Ettevõtete kataloog
3M
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Raamatupidaja

  • Kõik Raamatupidaja Palgad

3M Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in Costa Rica ettevõttes 3M ulatub CRC 10.83M kuni CRC 15.45M year kohta. Vaata ettevõtte 3M kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Raamatupidaja andmete sisestusts ettevõttes 3M avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

0%

AASTA 2

100 %

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 2nd-AASTA (0.00% aastas)

  • 100% õigused omandatakse 3rd-AASTA (100.00% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU + Options

3M ettevõttes kuuluvad RSU + Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Raamatupidaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes 3M in Costa Rica on aastase kogutasuga CRC 15,449,197. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 3M Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Costa Rica on CRC 10,827,642.

Esiletõstetud töökohad

    3M jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid