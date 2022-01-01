Directorio de Empresas
Kaseya
Kaseya Salarios

El salario de Kaseya oscila desde $40,778 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el rango bajo hasta $105,440 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kaseya. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ventas
Median $80K

Gerente de Cuentas

Gerente de Producto
Median $105K

Servicio al Cliente
$42.2K
Recursos Humanos
$88.2K
Consultor de Gestión
$96.6K
Diseñador de Producto
$95.5K
Gerente de Proyecto
$71.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$78.3K
Arquitecto de Soluciones
$40.8K
Preguntas Frecuentes

