Kaseya
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Kaseya Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Poland en Kaseya oscila desde PLN 255K por year para Software Engineer 2 hasta PLN 291K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 265K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kaseya. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Kaseya?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos