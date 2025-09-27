Directorio de Empresas
Kaseya
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Kaseya Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Canada en Kaseya totaliza CA$149K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kaseya. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Kaseya
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Total por año
CA$149K
Nivel
L2
Base
CA$149K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kaseya?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Kaseya in Canada tiene una compensación total anual de CA$282,793. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kaseya para el puesto de Gerente de Producto in Canada es CA$145,955.

