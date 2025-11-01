La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Grainger oscila desde $264K por year para Senior Software Engineering Manager hasta $340K por year para Director. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $230K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grainger. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***