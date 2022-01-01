Directorio de Empresas
Texas Instruments Salarios

El salario de Texas Instruments oscila desde $2,448 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el rango bajo hasta $295,470 para un Legal en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Texas Instruments. Última actualización: 12/1/2025

Ingeniero de Hardware
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Ingeniero Analógico

Ingeniero ASIC

Ingeniero SoC

Ingeniero de Hardware Embebido

Ingeniero de Software
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Sistemas Embebidos

Ingeniero Eléctrico
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Ingeniero Mecánico
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Ingeniero de Manufactura

Ingeniero de Diseño

Ingeniero de Pruebas

Ingeniero de Mantenimiento

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Ingeniero Químico
Median $113K

Ingeniero de Procesos

Ingeniero de Instalaciones

Ventas
26 $196K
28 $249K

Representante de Ventas de Campo

Gerente de Proyecto
Median $185K
Ingeniero de Ventas
24 $156K
26 $191K
Diseñador de Producto
Median $125K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $97.4K
Gerente de Programa
Median $252K
Analista de Negocios
Median $105K
Desarrollo de Negocios
Median $259K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $86K
Arquitecto de Soluciones
Median $156K
Contador
$45.2K
Gerente de Operaciones de Negocio
$227K
Analista de Datos
$86.3K
Científico de Datos
$112K
Gerente de Instalaciones
$206K
Analista Financiero
$128K
Diseñador Gráfico
$106K
Recursos Humanos
$88.9K
Legal
$295K
Operaciones de Marketing
$45.5K
Ingeniero de Materiales
$161K
Gerente de Diseño de Producto
$69.6K
Gerente de Producto
$72.8K
Gerente de Cuenta Técnica
$203K
Gerente de Programa Técnico
$207K
Capitalista de Riesgo
$2.4K
Cronograma de Derechos Adquiridos

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

0%

AÑO 3

100%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Texas Instruments, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 0% se adquieren en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 3rd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquieren en el 4th-AÑO (100.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Texas Instruments es Legal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,470. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Texas Instruments es $124,324.

Otros Recursos

