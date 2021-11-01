Directorio de Empresas
Zwift
Zwift Salarios

El salario de Zwift varía de $75,154 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior a $264,500 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zwift. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $265K
Ingeniero de Software
Median $138K
Científico de Datos
Median $215K

Recursos Humanos
$186K
Marketing
$75.2K
Gerente de Programa
$156K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Gerente de Programa Técnico
$150K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zwift es Gerente de Producto con una compensación total anual de $264,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zwift es $170,850.

