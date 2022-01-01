Magic Leap Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Magic Leap varía de $90,554 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el extremo inferior a $324,719 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Magic Leap. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero Mecánico
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analista de Negocios
$167K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero Eléctrico
$204K
Ingeniero de Hardware
$90.6K
Recursos Humanos
$199K
Legal
$189K
Ingeniero Óptico
$155K
Diseñador de Producto
$92.3K
Gerente de Producto
$216K
Gerente de Programa
$174K
Reclutador
$176K
Gerente de Ingeniería de Software
$322K
Gerente de Programa Técnico
$259K
Investigador UX
$119K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

Povprečno letno skupno plačilo pri Magic Leap je $169,699.

