Zocdoc Salarios

El salario de Zocdoc varía de $70,350 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el extremo inferior a $225,750 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zocdoc. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Ingeniero de Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $226K

Científico de Datos
Median $168K
Éxito del Cliente
$70.4K
Diseñador de Producto
$201K
Gerente de Producto
$173K
Gerente de Proyecto
$136K
Reclutador
$142K
Ventas
$109K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Zocdoc, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zocdoc es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $225,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zocdoc es $168,000.

