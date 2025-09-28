Directorio de Empresas
Rebellion Defense
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Rebellion Defense Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Rebellion Defense totaliza $150K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rebellion Defense. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Total por año
$150K
Nivel
E2
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Rebellion Defense?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Rebellion Defense in United States está en una compensación total anual de $385,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rebellion Defense para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $175,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Rebellion Defense

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Amazon
  • DoorDash
  • Uber
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos