Snap Salarios

El salario de Snap varía de $61,215 en compensación total por año para un Confianza y Seguridad en el extremo inferior a $1,472,985 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Snap. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Científico de Investigación

Científico de Datos
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Gerente de Producto
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Gerente de Ingeniería de Software
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Gerente de Programa Técnico
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Ventas
Median $235K

Ejecutivo de Cuenta

Gerente de Cuenta

Diseñador de Producto
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Diseñador UX

Reclutador
L3 $146K
L4 $162K

Reclutador Técnico

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Gerente de Marketing de Producto

Gerente de Programa
Median $260K
Contador
Median $150K

Contador Técnico

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $165K
Ingeniero Mecánico
Median $352K
Analista de Negocios
$90.5K
Desarrollo de Negocios
$304K
Operaciones de Servicio al Cliente
$79.9K
Analista de Datos
$144K
Gerente de Ciencia de Datos
$302K
Analista Financiero
$234K
Ingeniero de Hardware
$144K
Legal
$120K
Consultor de Gestión
$377K
Operaciones de Marketing
$176K
Ingeniero Óptico
$527K
Gerente de Socios
$643K
Gerente de Diseño de Producto
$570K
Gerente de Proyecto
$98K
Analista de Ciberseguridad
$159K
Confianza y Seguridad
$61.2K
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 54% se adquiere en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Snap es Gerente de Ingeniería de Software at the L8 level con una compensación total anual de $1,472,985. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap es $302,575.

