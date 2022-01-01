Directorio de Empresas
Dropbox
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Dropbox Salarios

El salario de Dropbox varía de $85,576 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $884,238 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dropbox. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Seguridad

Diseñador de Producto
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Diseñador de Interacción

Diseñador UX

Gerente de Producto
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Ingeniería de Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Científico de Datos
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Gerente de Programa Técnico
IC3 $253K
IC4 $314K
Reclutador
IC3 $154K
IC4 $212K
Investigador UX
Median $240K
Gerente de Diseño de Producto
Median $426K
Gerente de Programa
Median $157K
Ventas
Median $180K
Arquitecto de Soluciones
Median $171K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Asistente Administrativo
$104K
Operaciones de Negocio
$191K
Gerente de Operaciones de Negocio
$151K
Analista de Negocios
$198K
Desarrollo de Negocios
$428K
Jefe de Gabinete
$111K
Desarrollo Corporativo
$134K
Servicio al Cliente
$85.6K
Analista de Datos
$197K
Gerente de Ciencia de Datos
$667K
Analista Financiero
$96.5K
Diseñador Gráfico
$222K
Ingeniero de Hardware
$308K
Recursos Humanos
$343K
Tecnólogo de la Información (TI)
$145K
Legal
$196K
Operaciones de Marketing
$180K
Gerente de Socios
$98.6K
Ingeniero de Ventas
$365K
Analista de Ciberseguridad
$319K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Dropbox là Gerente de Ingeniería de Software at the M6 level với tổng thu nhập hàng năm là $884,238. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Dropbox là $242,822.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Dropbox

Empresas Relacionadas

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos