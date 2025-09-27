Directorio de Empresas
Playrix
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Playrix Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Ireland en Playrix totaliza €71.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Playrix. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Total por año
€71.6K
Nivel
-
Base
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Playrix?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Playrix in Ireland está en una compensación total anual de €74,173. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Playrix para el puesto de Analista Financiero in Ireland es €71,601.

