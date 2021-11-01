Directorio de Empresas
Playrix
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Playrix que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Playrix Holding Ltd., also known as Playrix Entertainment and Playrix Games, is a developer of free-to-play mobile games behind titles such as Township, Fishdom and Gardenscapes.

    playrix.com
    Sitio Web
    2004
    Año de Fundación
    1,500
    Número de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Playrix

    Empresas Relacionadas

    • VGW
    • Whatfix
    • miHoYo
    • Wargaming
    • Juspay
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos