Travelers Salarios

El salario de Travelers va desde $51,299 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $281,585 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Travelers. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Datos
Median $135K
Actuario
Median $143K

Gerente de Producto
Median $163K
Gerente de Proyecto
Median $155K
Suscriptor
Median $121K
Ventas
Median $132K
Diseñador de Producto
Median $96K
Contador
$86.6K
Analista de Negocios
$86.9K
Atención al Cliente
$84K
Operaciones de Atención al Cliente
$64.3K
Analista de Datos
$95.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$179K
Analista Financiero
$51.3K
Ingeniero Geólogo
$79.6K
Diseñador Gráfico
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Gerente de Ingeniería de Software
$282K
Arquitecto de Soluciones
$261K

Data Architect

Gerente de Programa Técnico
$129K
Capitalista de Riesgo
$98.5K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Travelers es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $281,585. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Travelers es $129,350.

