Directorio de Empresas
CoStar Group
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

CoStar Group Salarios

El salario de CoStar Group va desde $60,000 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $241,200 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CoStar Group. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Diseñador de Producto
Median $105K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $130K
Atención al Cliente
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista de Negocios
$197K
Desarrollo de Negocios
$134K
Analista de Datos
$144K
Analista Financiero
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operaciones de Marketing
$61.6K
Ventas
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
$241K
Capitalista de Riesgo
$114K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CoStar Group, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en CoStar Group es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CoStar Group es $132,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CoStar Group

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Sabre
  • 2U
  • McDonald's
  • Mercari
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos