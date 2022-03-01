MTS Salarios

Directorio de Empresas
MTS
El rango de salarios de MTS oscila entre $13,866 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $83,421 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MTS. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Ingeniero/a iOS

Ingeniero/a de Software Frontend

Ingeniero/a de Aprendizaje Automático

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero/a de Datos

Ingeniero/a DevOps

Científico de Datos
Median $35K
Analista de Negocios
Median $30.6K

Analista de Datos
Median $14.7K
Diseñador de Producto
Median $30.4K
Gerente de Producto
Median $48.4K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $66.7K
Gerente de Proyecto
Median $13.9K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $83.4K
Asistente Administrativo
$81.1K
Analista Financiero
$18.7K
Recursos Humanos
$16.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$57.3K
Consultor de Gestión
$47.6K
Marketing
$27.3K
Gerente de Diseño de Producto
$68.3K
Arquitecto de Soluciones
$61.9K
Gerente de Programa Técnico
$44.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en MTS es Gerente de Ciencia de Datos con una compensación total anual de $83,421. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en MTS es $44,476.

