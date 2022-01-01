Directorio de Empresas
BT Salarios

El rango de salarios de BT oscila entre $7,650 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $256,275 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BT. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $20.3K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $43.6K
Jefe de Gabinete
$88.3K

Servicio al Cliente
$29.2K
Analista de Datos
$7.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$47.8K
Científico de Datos
$17.5K
Analista Financiero
$88.3K
Ingeniero de Hardware
$119K
Recursos Humanos
$48.4K
Legal
$184K
Marketing
$107K
Diseñador de Producto
$42.7K
Gerente de Producto
$73.2K
Gerente de Programa
$113K
Gerente de Proyecto
$9.4K
Ventas
$256K
Analista de Ciberseguridad
$80.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$61K
Arquitecto de Soluciones
$52.3K

Arquitecto/a de Datos

Gerente de Programa Técnico
$74.2K
Escritor Técnico
$10.9K
Investigador de Experiencia de Usuario
$81.5K
Preguntas Frecuentes

