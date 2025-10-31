Directorio de Empresas
Capital One
Capital One Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Capital One va desde $153K hasta $209K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$164K - $198K
United States
Rango Común
Rango Posible
$153K$164K$198K$209K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Éxito del Cliente en Capital One in United States está en una compensación total anual de $208,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $153,000.

