Capital One Salarios

El salario de Capital One va desde $46,000 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $523,333 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Capital One. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Científico de Investigación

Gerente de Producto
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analista de Negocios
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analista de Datos
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Científico de Datos
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Gerente de Proyecto
Median $110K
Diseñador de Producto
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Diseñador UX

Diseñador Mobile

Analista Financiero
Median $120K

Analista de Riesgos

Analista de Fraude

Gerente de Ciencia de Datos
Median $251K
Analista de Ciberseguridad
Median $175K

Analista de Riesgos Tecnológicos

Recursos Humanos
Median $110K
Gerente de Programa Técnico
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Reclutador
Median $120K
Arquitecto de Soluciones
Median $265K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Capitalista de Riesgo
Median $152K

Principal

Asociado

Jefe de Gabinete
Median $150K
Ventas
Median $184K
Contador
Median $100K

Contador Técnico

Consultor de Gestión
Median $118K
Operaciones de Negocios
Median $177K
Atención al Cliente
Median $46K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Gerente de Programa
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Investigador UX
Median $133K
Gerente de Operaciones de Negocios
Median $90.5K
Banquero de Inversión
Median $110K
Desarrollo de Negocios
Median $136K
Operaciones de Marketing
Median $96K
Asistente Administrativo
$65.5K
Desarrollo Corporativo
$166K
Éxito del Cliente
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Diseñador Gráfico
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

Den högst betalda rollen som rapporterats på Capital One är Gerente de Producto at the Vice President level med en årlig total ersättning på $523,333. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital One är $149,509.

