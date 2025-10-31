Directorio de Empresas
Capital One
Capital One Operaciones de Negocio Salarios

El paquete de compensación mediano de Operaciones de Negocio en Capital One totaliza $177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Capital One
Senior Manager, Process Management
Richmond, VA
Total por año
$177K
Nivel
Senior Manager
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$27.1K
Años en la empresa
19 Años
Años de exp.
19 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Capital One?
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Negocio en Capital One está en una compensación total anual de $195,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Operaciones de Negocio es $177,000.

Otros Recursos