Treasure Data Salarios

El salario de Treasure Data varía desde $75,750 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $225,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Treasure Data . Última actualización: 10/26/2025