Docker Salarios

El salario de Docker varía desde $104,475 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $499,988 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Docker. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $262K
Ingeniero de Ventas
Median $280K
Operaciones Comerciales
$114K

Servicio al Cliente
$104K
Marketing
$176K
Diseñador de Productos
$500K
Gerente de Productos
$162K
Ventas
$185K
Gerente de Ingeniería de Software
$250K
Arquitecto de Soluciones
$202K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Docker es Diseñador de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $499,988. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Docker es $193,633.

