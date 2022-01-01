Directorio de empresas
Proofpoint
Proofpoint Salarios

El salario de Proofpoint varía desde $72,436 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $543,150 para un Marketing en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Proofpoint. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
Median $134K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $420K

Gerente de Productos
Median $225K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $394K
Ventas
Median $142K
Analista de Negocios
$79.6K
Científico de Datos
$72.4K
Analista Financiero
$112K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo en Informática (TI)
$265K
Marketing
$543K
Diseñador de Productos
$134K
Reclutador
$154K
Analista de Ciberseguridad
$127K
Gerente de Programas Técnicos
$186K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Proofpoint, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Proofpoint es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $543,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Proofpoint es $169,150.

