Proofpoint Salarios

El salario de Proofpoint varía desde $72,436 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $543,150 para un Marketing en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Proofpoint . Última actualización: 9/17/2025