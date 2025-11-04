Directorio de empresas
ThoughtSpot Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en ThoughtSpot varía desde ₹2.29M hasta ₹3.2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹2.46M - ₹2.9M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Rango Común
Rango Posible

Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en ThoughtSpot in India tiene una compensación total anual de ₹3,196,211. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ThoughtSpot para el puesto de Diseñador de Producto in India es ₹2,294,716.

