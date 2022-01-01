Directorio de empresas
ThoughtSpot
ThoughtSpot Salarios

El salario de ThoughtSpot varía desde $12,271 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $326,625 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ThoughtSpot. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Marketing
Median $148K
Analista de Negocio
$213K

Desarrollo Corporativo
$159K
Científico de Datos
$133K
Tecnólogo de la Información (TI)
$49.8K
Diseñador de Producto
$30.9K
Gerente de Producto
$110K
Reclutador
$12.3K
Ventas
$327K
Analista de Ciberseguridad
$107K
Gerente de Ingeniería de Software
$152K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ThoughtSpot es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $326,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ThoughtSpot es $108,845.

