Shopify Salarios

El salario de Shopify varía desde $40,655 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $367,054 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopify . Última actualización: 9/19/2025