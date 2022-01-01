Synopsys Salarios

El salario de Synopsys varía desde $21,220 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el nivel más bajo hasta $413,667 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Synopsys . Última actualización: 9/16/2025