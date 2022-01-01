Directorio de empresas
Synopsys
Synopsys Salarios

$160K

Ingeniero de Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Ingeniero ASIC

Ingeniero SoC

Ingeniero FPGA

Ingeniero de Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Investigación

Gerente de Productos
69 $284K
100 $343K

Analista de Ciberseguridad
Median $121K
Gerente de Ingeniería de Software
69 $317K
100 $414K
Arquitecto de Soluciones
Median $310K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Programas Técnicos
Median $45.5K
Ingeniero Eléctrico
Median $326K
Diseñador de Productos
Median $145K
Gerente de Diseño de Productos
Median $330K
Científico de Datos
Median $154K
Ventas
Median $331K
Gerente de Programas
Median $357K
Analista de Negocios
$140K
Servicio al Cliente
$87.1K
Éxito del Cliente
$90.5K
Analista de Datos
$45.2K
Gerente de Ciencia de Datos
$159K
Analista Financiero
$151K
Recursos Humanos
$270K
Tecnólogo en Informática (TI)
$34.6K
Consultor en Gestión
$257K
Marketing
$175K
Ingeniero Mecánico
$39.9K
Gerente de Proyectos
$146K
Ingeniero de Ventas
$120K
Redactor Técnico
$21.2K
Investigador UX
$193K
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Synopsys, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Synopsys es Gerente de Ingeniería de Software at the 100 level con una compensación total anual de $413,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Synopsys es $166,156.

