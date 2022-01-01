Guidewire Software Salarios

Directorio de empresas
El salario de Guidewire Software varía desde $16,768 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $371,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Guidewire Software. Última actualización: 10/19/2025

Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $256K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $371K

Arquitecto de Soluciones
Median $230K

Data Architect

Reclutador
Median $122K
Ventas
Median $313K
Gerente de Programas Técnicos
Median $204K
Contador
$263K
Analista de Datos
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operaciones de Personal
$277K
Diseñador de Productos
$193K
Gerente de Productos
$137K
Gerente de Programas
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

24%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Guidewire Software, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 24% se consolida en el 4th-AÑO (6.00% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Guidewire Software es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $371,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Guidewire Software es $218,891.

