Getsafe
Getsafe Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Germany en Getsafe varía desde €72.5K hasta €99.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Getsafe. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$90.4K - $107K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$83.5K$90.4K$107K$114K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Getsafe?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Getsafe in Germany tiene una compensación total anual de €99,210. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Getsafe para el puesto de Analista de Datos in Germany es €72,466.

Otros recursos

