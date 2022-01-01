Dropbox Salarios

Directorio de empresas
El salario de Dropbox varía desde $85,576 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $884,238 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dropbox. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Seguridad

Diseñador de Productos
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Diseñador de Interacción

Diseñador UX

Gerente de Productos
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Gerente de Ingeniería de Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Científico de Datos
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Gerente de Programas Técnicos
IC3 $253K
IC4 $314K
Reclutador
IC3 $154K
IC4 $212K
Investigador UX
Median $240K
Gerente de Diseño de Productos
Median $426K
Gerente de Programas
Median $157K
Ventas
Median $180K
Arquitecto de Soluciones
Median $171K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Asistente Administrativo
$104K
Operaciones Comerciales
$191K
Gerente de Operaciones Comerciales
$151K
Analista de Negocios
$198K
Desarrollo de Negocios
$428K
Jefe de Gabinete
$111K
Desarrollo Corporativo
$134K
Servicio al Cliente
$85.6K
Analista de Datos
$197K
Gerente de Ciencia de Datos
$667K
Analista Financiero
$96.5K
Diseñador Gráfico
$222K
Ingeniero de Hardware
$308K
Recursos Humanos
$343K
Tecnólogo en Informática (TI)
$145K
Legal
$196K
Operaciones de Marketing
$180K
Gerente de Socios
$98.6K
Ingeniero de Ventas
$365K
Analista de Ciberseguridad
$319K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Dropbox es Gerente de Ingeniería de Software at the M6 level con una compensación total anual de $884,238. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dropbox es $242,822.

Otros recursos