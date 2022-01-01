Directorio de Empresas
Roblox
Roblox Salarios

El rango salarial de Roblox oscila entre $19,386 en compensación total anual para un Diseñador Gráfico en el extremo inferior y $1,200,556 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roblox. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Ingeniero de Aprendizaje Automático

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero de Confiabilidad de Sitio

Ingeniero de Software de Videojuegos

Gerente de Producto
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Reclutador
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Reclutador Técnico

Diseñador de Productos
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Diseñador de Experiencia de Usuario

Científico de Datos
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Gerente de Ingeniería de Software
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analista Financiero
Median $185K
Marketing
Median $260K
Asistente Administrativo
$141K
Analista de Negocios
$161K
Gerente de Ciencia de Datos
$564K
Diseñador Gráfico
$19.4K
Recursos Humanos
$281K
Tecnólogo de Información (TI)
$275K
Gerente de Diseño de Productos
$467K
Gerente de Programa
$296K
Analista de Ciberseguridad
$318K
Gerente de Programa Técnico
$274K
Escritor Técnico
$191K
Confianza y Seguridad
$228K
Capitalista de Riesgo
$653K
Calendario de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Roblox, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Roblox, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Roblox is Ingeniero de Software at the TD1 level with a yearly total compensation of $1,200,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roblox is $332,693.

