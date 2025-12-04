Directorio de empresas
Centric Software
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Centric Software Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Centric Software varía desde €71.6K hasta €104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centric Software. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$94.9K - $108K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$82.7K$94.9K$108K$120K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Tecnólogo de la Información (TI) contribuciones en Centric Software para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Centric Software?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Centric Software tiene una compensación total anual de €104,314. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Centric Software para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es €71,606.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Centric Software

Empresas relacionadas

  • Uber
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Roblox
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centric-software/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.