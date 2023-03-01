Centric Software Salarios

El rango salarial de Centric Software oscila entre $101,570 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $255,000 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centric Software . Última actualización: 8/17/2025