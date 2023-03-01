Directorio de Empresas
Centric Software
Centric Software Salarios

El rango salarial de Centric Software oscila entre $101,570 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $255,000 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior.

$160K

Diseñador de Productos
Median $150K
Ingeniero de Software
Median $123K
Tecnólogo de Información (TI)
$102K

Gerente de Producto
$159K
Ventas
$174K
Arquitecto de Soluciones
$255K
Preguntas Frecuentes

El rol més ben pagat informat a Centric Software és Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $255,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Centric Software és de $154,600.

